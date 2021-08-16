Граніт Джака узгодив новий контракт з Арсеналом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Угода між швейцарцем та "канонірами" розрахована до літа 2025-го. Граніт отримав покращені фінансові умови. Півзахисником активно цікавилась Рома, але перемовини зірвались.

Джака виступає за Арсенал з 2016-го та віднедавна є капітаном комнади. Лондонці придбали гравця у Борусії М за 45 млн євро.

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