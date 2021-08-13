Лондонский клуб готовится попрощаться с 32-летним габонским форвардом, утверждает The Times со ссылкой на собственные источники.

Арсенал готов отдать 24 миллиона фунтов за резервного голкипера

Обамеянг имеет шансы покинуть Эмирейтс, но для этого потребуется согласие наставника Арсенала Микеля Артеты. Специалист готов дать "зеленый свет" для трансфера при "правильном подходе" клуба, который хочет приобрести игрока.

Напомним, нападающий защищает цвета Арсенала с 2018-го. В прошлом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 39 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 4-мя ассистами.

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