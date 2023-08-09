Голкипер Арсенала Мэтт Тернер продолжит карьеру в Ноттингем Форест, сообщает официальный сайт "лесников".

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29-летний футболист подписал контракт с командой Стива Купера на 4 сезона – до лета 2027 года. Финансовые подробности не сообщаются, однако СМИ писали, что вратарь обойдется "красным" в 10 млн евро.

Напомним, Тернер перешел в Арсенал 1 июля 2022 года из Нью-Ингленд Революшн за 6,36 млн евро. Он так и не дебютировал в АПЛ, проведя 5 матчей в Лиге Европы и 2 поединка в Кубке Англии. Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

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