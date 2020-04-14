Арсенал предложил Реалу Ляказетта – Мадрид хотел другую звезду "канониров"

Представители Арсенала предложили мадридскому Реалу приобрести форварда лондонцев Александра Ляказетта.

"Канониры" готовы отпустить в Испанию французского нападающего, сообщает The Express.

Реал может подписать Обамеянга, – France Football

Кандидатура Ляказетта появилась после запроса Реала относительно возможного трансфера другого форварда лондонцев – Пьер-Эмерика Обамеянга. Прощаться с ним Арсенал не намерен, однако может рассмотреть вариант с продажей его партнера по линии атаки. Позиция "сливочных" относительно такой альтернативы пока неизвестна.

К слову, в сезоне 2019/20 Александр Ляказетт провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.

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