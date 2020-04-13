Реал может подписать Обамеянга, – France Football

Форвард лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов мадридского Реала.

"Сливочные" отправили запрос лондонцам относительно возможного трансфера габонца, сообщает France Football.

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Уже летом Арсенал может столкнуться с дилеммой Обамеянга. Если "канониры" снова не выйдут в Лигу чемпионов, то им придется выбирать между продажей форварда, подписанием нового контракта с ним на завышенных условиях и потерей бесплатно летом 2021-го. Также лидером Арсенала активно интересуются Барселона и миланский Интер.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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