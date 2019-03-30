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Арсенал предложил Чеху должность тренера голкиперов

14:39 2 Читати українською
Арсенал предложил Чеху должность тренера голкиперов
Петр Чех / Фото: ФК Арсенал

Голкипер Арсенала Петр Чех может остаться в Арсенале в должности тренера.

Руководство лондонского клуба предложило легендарному чешскому голкиперу после окончания сезона занять пост тренера вратарей, сообщает Sky Sports.

Чех мечтает завершить карьеру победой в Лиге Европы

Решение Чеха пов этому поводу пока неизвестно. К слову, недавно выдающийся голкипер объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Арсенал определился с заменой Чеху

36-летний вратарь выступает за "канониров" с лета 2015 года, за это время Чех провел 134 матча и пропустил 151 гол.

Теги
Англия Петр Чех Петр Чех Арсенал Арсенал
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