Арсенал предложил Чеху должность тренера голкиперов

Голкипер Арсенала Петр Чех может остаться в Арсенале в должности тренера.

Руководство лондонского клуба предложило легендарному чешскому голкиперу после окончания сезона занять пост тренера вратарей, сообщает Sky Sports.

Чех мечтает завершить карьеру победой в Лиге Европы

Решение Чеха пов этому поводу пока неизвестно. К слову, недавно выдающийся голкипер объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

Арсенал определился с заменой Чеху

36-летний вратарь выступает за "канониров" с лета 2015 года, за это время Чех провел 134 матча и пропустил 151 гол.