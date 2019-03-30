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Арсенал запропонував Чеху посаду тренера голкіперів

14:39 70 Читать на русском
Арсенал запропонував Чеху посаду тренера голкіперів
Петр Чех / Фото: ФК Арсенал

Голкіпер Арсенала Петр Чех може залишитись у лондонському клубі на посаді тренера.

Керівництво лондонського клубу запропонувало легендарному чеському голкіперу після закінчення сезону обійняти посаду тренера воротарів, повідомляє The Sun.

Чех мріє завершити кар'єру перемогою в Лізі Європи

Рішення Чеха щодо цього наразі невідоме. До слова, нещодавно видатний голкіпер оголосив про завершення кар’єри після закінчення поточного сезону.

Арсенал визначився з заміною Чеху

36-річний воротар виступає за "канонірів" з літа 2015-го року, за цей час Чех провів 134 матчі та пропустив 151 гол.

Теги
Англія Арсенал Арсенал Петр Чех Петр Чех
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