Арсенал запропонував Чеху посаду тренера голкіперів

Голкіпер Арсенала Петр Чех може залишитись у лондонському клубі на посаді тренера.

Керівництво лондонського клубу запропонувало легендарному чеському голкіперу після закінчення сезону обійняти посаду тренера воротарів, повідомляє The Sun.

Чех мріє завершити кар'єру перемогою в Лізі Європи

Рішення Чеха щодо цього наразі невідоме. До слова, нещодавно видатний голкіпер оголосив про завершення кар’єри після закінчення поточного сезону.

Арсенал визначився з заміною Чеху

36-річний воротар виступає за "канонірів" з літа 2015-го року, за цей час Чех провів 134 матчі та пропустив 151 гол.