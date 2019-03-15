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Чех мечтает завершить карьеру победой в Лиге Европы

09:23 34 Читати українською
Чех мечтает завершить карьеру победой в Лиге Европы
Петр Чех / ESPN

Вратарь лондонского Арсенала Петр Чех заявил, что победа в Лиге Европы была бы идеальным завершением карьеры для него.

"Моя мечта продолжается моя мечта завершить карьеру с трофеем в руках.

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Сегодня мы подарили себе возможность осуществить эту мечту. Есть еще долгий путь, но с такими матчами, мы можем претендовать на победу", сказал Чех в комментарии официальному сайту Арсенала.

Отметим, что Арсенал разгромил Ренн в матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).

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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 15 марта в швейцарском Ньоне. Начало в 14:00 по киевскому времени. Сеяных / несеяных команд на этой стадии турнира не будет, а представители одной страны смогут сыграть между собой. Сразу после определения пар четвертьфиналистов будет проведена жеребьевка стадии 1/2 финала.

Финал Лиги Европы 2018/19 состоится 29 мая в Баку.

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