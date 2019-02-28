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Арсенал определился с заменой Чеху

14:22 76 Читати українською
Арсенал определился с заменой Чеху
Петр Чех / соцсети

Стало известно, кем Арсенал заменит голкипера Петра Чеха.

Арсенал определился с резервным голкипером на сезон 2019/20. По информации The Sun, альтернативой Бернду Лено станет Эмилиано Мартинес.

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26-летний вратарь принадлежит "канонирам", а ныне выступает на правах аренды в команде Чемпионшипа Рединг.

Напомним, по завершении текущего сезона Петр Чех официально завершит профессиональную карьеру.

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