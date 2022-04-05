Программу 31-го тура АПЛ завершал поединок в Викеридж Роуд между Кристал Пелас и Арсеналом. Для "канониров" эта встреча имела огромное значение, ведь в результате победы Тоттенхэма над Ньюкаслом подопечные Микеля Артеты выпали из топ-4 – впрочем, даже ничьи с "орлами" хватало для возвращения в зону ЛЧ. Учитывая очень высокий темп набора очков (один из самых высоких в Европе), никто не сомневался в триумфе гостей.

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Реальность шокировала фанатов Арсенала. Северные лондонцы в матче с "орлами" продемонстрировали минимум интересных моментов, причем в первом тайме вспомнить было в принципе нечего. Кристал Пелас откровенно доминировал, разрывая оборону "канониров", что вылилось в два гола ещё до 25-й минуты.

Оба оказались несколько случайными. Счет был открыт на 17-й в результате подачи Геллехера по стандарту – мяч попал в голову Андерсену, а рикошет от затылка превратился в идеальную скидку под замыкание Матета. На 24-й Андерсен выполнил второй ассист, запустив авантюрную передачу из центра поля в район правого угла штрафной. Она не должна была проходить, однако ошибка Габриэля и шикарный рывок Айю превратили эпизод в выход один на один. 2:0. Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

Во втором тайме Арсенал заиграл немного лучше, но качественных моментов все равно возникало мало. Вспомнить можно только комбинацию на 67-й минуте, после которой Эдегор пробивал из центра штрафной (выше ворот), а также выстрел Сака из острого угла, который парировал Гуайта. Смит-Роу попытался сыграть на добивании, но с минимального расстояния попал в Гэхи. Кроме того, свежий Нкетия на 84-й минуте закрутил мяч с дальней дистанции в крестовину.

К тому времени гости уже горели со счётом 0:3. Кристал Пелас, серьезно превосходя в динамике, заработал пенальти на 73-й минуте – это Заа протащил мяч из центра поля в штрафную, где и получил подножку от Эдегора. Сам пострадавший и наказал Арсенал, уверенно реализовавший 11-метровый. Гол Уилфрида стал последним во встрече.

Кристал Пелас празднует сенсационный разгром, набирает 39 очков и поднимается на девятую позицию в турнирной таблице АПЛ. Арсенал с 54 зачетными баллами остаётся пятым, проигрывая Тоттенхэму четвёртую строчку из-за худшей разницы голов. Правда, у "канониров" есть игра в запасе.

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