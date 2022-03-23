Уэйн Руни и Патрик Виейра стали первыми, кто пополнил список Зала славы АПЛ в 2022 году. Скоро откроется голосование, в котором болельщики смогут выбрать еще 6 игроков из 25-ти номинантов, информирует официальный сайт Премьер-лиги.

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Руни почти всю карьеру провел в Манчестере Юнайтед и стал вторым бомбардиром в истории АПЛ (208 голов). Также выступал за Эвертон, а сейчас Уэйн возглавляет Дерби Каунти. Вийера поиграл за Арсенал и Манчестер Сити, сейчас Патрик работает наставником Кристал Пэлас.

Теперь Зал славы Английской Премьер-лиги насчитывает 10 фамилий. Кроме Руни с Виейра, это Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Стивен Джеррард, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Алан Ширер и Тьерри Анри.

К слову, каждый вошедший в Зал славы получает специальный медальон со своим именем и годом вступления, а Премьер-лига жертвует 10 тысяч фунтов стерлингов благотворительной организации на выбор футболиста. Включение в Зал славы – самая высокая индивидуальная награда в английском футболе.