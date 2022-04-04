Програму 31-го туру АПЛ завершував поєдинок у на Вікерідж Роуд між Крістал Пелас та Арсеналом. Для "канонірів" ця зустріч мала величезне значення, адже внаслідок перемоги Тоттенхема над Ньюкаслом підопічні Мікеля Артети випали з топ-4 – втім, навіть нічиєї з "орлами" вистачало для повернення в зону ЛЧ. Враховуючи надзвичайно високий темп набору очок (один із найвищих у Європі), ніхто не сумнівався у тріумфі гостей.

Реальність же шокувала фанатів Арсенала. Північні лондонці у матчі з "орлами" продемонстрували лічену кількість цікавих моментів, причому в першому таймі згадати було в принципі нічого. Крістал Пелас відверто домінував, розриваючи оборону "канонірів", що вилилось у два голи ще до 25-ї хвилини.

Обидва виявились дещо випадковими. Рахунок було відкрито на 17-й внаслідок подачі Геллехара зі стандарту – м'яч пвлучив у голову Андерсену, а рикошет від потилиці перетворився в ідеальну скидку під замикання Матета. На 24-й же Андерсен виконав другий асист, запустивши авантюрну передачу з центру поля в район правого кута штрафного. Вона не повинна була проходити, однак помилка Габріеля та шикарний ривок Айю перетворили епізод у вихід віч-на-віч. 2:0. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

В другому таймі Арсенал заграв трішки краще, але якісних моментів все одно виникало мало. Згадати можна тільки комбінацію на 67-й хвилині, після якої Едегор пробивав з центру штрафного (вище воріт), а також постріл Сака з гострого кута, який парирував Гуайта. Сміт-Роу спробував зіграти на добиванні, але з мінімальної відстані влучив у Гехі. Крім того, свіжий Нкетія на 84-й хвилині закрутив м'яч з дальньої дистанції у хрестовину.

До того часу гості вже горіли з рахунком 0:3. Крістал Пелас, серйозно переважаючи в динаміці, заробив пенальті на 73-й хвилині – це Заха протягнув м'яч з центру поля в карний майданчик, де й отримав підніжку від Едегора. Сам постраждалий і покарав Арсенал, впевнено реалізував 11-метровий. Гол Вілфріда став останнім у зустрічі.

Крістал Пелас святкує сенсаційний розгром, набирає 39 очок і підіймається на дев'яту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Арсенал з 54 заліковими балами залишається п'ятим, програючи Тоттенхему четверту сходинку через гіршу різницю голів. Щоправда, у "канонірів" залишається гра в запасі.