Главный тренер Арсенала Микель Артета перед матчем с Шеффилд Юнайтед в 10 туре АПЛ рассказал о кадровых проблемах.

В матче Лиги чемпионов против Севильи (2:1) травму получил Габриэл Жезус. Тесты показали, что у нападающего Арсенала мышечное повреждение.

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"Мы можем потерять Жезуса на несколько недель. Относительно Габи, я не могу дать вам никаких временных рамок, потому что он всегда удивляет нас. У Томаса Партея тоже мышечная травма. Он также пропустит несколько матчей", – цитирует Артету BBC.

Габи Жезус в текущем сезоне сыграл в 11 матчах за Арсенал во всех турнирах. В его активе четыре гола и одна результативная передача.

Сейчас "канониры" находятся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, имея 21 балл. От Тоттенхэма, который занимает первое место, Арсенал отстает на два пункта.

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