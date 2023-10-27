Головний тренер Арсенала Мікель Артета перед матчем з Шеффілд Юнайтед в 10 турі АПЛ розповів про кадрові проблеми.

В матчі Ліги чемпіонів проти Севільї (2:1) травму отримав Габріел Жезус. Тести показали, що у нападника Арсенала м'язове пошкодження.

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"Ми можемо втратити Жезуса на кілька тижнів. Щодо Габі, я не можу дати вам жодних часових рамок, тому що він завжди дивує нас. У Томаса Партея теж м'язова травма. Він також пропустить кілька матчів", – цитує Артету BBC.

Габі Жезус в нинішньому сезоні зіграв в 11 матчах за Арсенал у всіх турнірах. В його активі чотири голи та одна результативна передача.

Наразі "каноніри" перебувають на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи 21 бал. Від Тоттенхема, який посідає перше місце, Арсенал відстає на два пункти.

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