Арсенал после поражения от Ланса в предыдущем туре опустился на вторую позицию в группе В, отстав от французов на одно очко. Севилья же держалась третьей, набрав два зачетных балла, да и ПСВ списывать из расписания рано. В таких условиях лондонцам была нужна победа в Андалусии – любой ценой.

Томиясу заменил Зинченко. Похоже, это тактическое решение – японец играл в другой футбол. Конкурент едва не привез гол

Микель Артета удивил стартовым составом, отказавшись от услуг Зинченко. Украинца заменили на Томиясу в перерыве матча против Челси на выходных – а теперь японец вышел в основе (Саша присел на банку). Это была единственная неожиданность в лайн-апе "канониров".

Такехиро время от времени появлялся в левом полуфланге, но функционал Александра не повторял. Он был приклеенным к бровке, отдав оттуда большинство передач. Это намекает на тактический характер перестановки, ведь у Севильи очень мощные вингеры – Микель Артета жертвовал гибкостью на чужой половине ради большей надежности сзади.

Атакующий перформанс конкурента не впечатлил. Томиясу выдал 69% точности пасов и выполнил всего две успешные передачи с продвижением на 20+ метров (из четырех попыток). Правда, один из забросов запустил первую острую атаку Арсенала – на 8-й минуте Жезус принял лонгбол от Такехиро, развернулся и отдал в разрез на Мартинелли. Габриэль вышел один на один, но пробил в Нюланда.

В единоборства японец до перерыва не вступал, а после проиграл одну верховую дуэль из двух. Зато выполнил аж три выноса и один перехват. В целом, он не ошибался в обороне, однако здесь надо благодарить и Севилью – хозяева в основное время первого тайма ничего интересного не создали.

Только на 1-й компенсированной испанцы разродились атакой с передачей по центру на ход Эн-Несири. Юссеф легко убежал от Томиясу и вылетел на рандеву с голкипером, но пробил мимо дальнего угла. Во втором же тайме конкуренту Зинченко стало труднее, однако Такехиро выдерживал давление. Тактическое решение Артеты работало.

Сонливый футбол расшевелил Жезус

Арсенал отвечал взаимностью. Первый тайм был скучным и должен был завершиться нулевой ничьей (или со счетом 1:1, если бы команды реализовали свои единственные моменты). Впрочем, на 4-й компенсированной "канониры" таки вышли вперед.

Габриэль выбил подачу с левого фланга точно на Жезуса. Тот, оказавшись под давлением двух защитников в центре, эффектным движением убрал обоих, после чего выдал передачу на ход Мартинелли – вингер пробежал 30 метров в полном одиночестве (никто не мог его догнать), а затем переиграл Нюланда. 0:1!

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Арсенала. Всего через две минуты после старта второго тайма "канониры" могли удвоить его. Мартинелли воспользовался обрезкой Окампоса и забросил мяч Жезусу на левый край штрафной, а Габриэль под углом вышел один на один – но перебросить Нюланда не сумел.

Эдегор сыграл на добивании, но пробил над воротами! Еще через две минуты Жезус замыкал навес Сака (получилось неудачно), а на 53-й форвард Арсенала таки прошил Нюланда. Габи принял пас от Райса, легко качнул защитника на левом краю штрафной, после чего закрутил мяч в дальнюю девятку – 0:2!

Севилья не сдалась. Арсенал отдал инициативу и едва не был наказан

Диего Алонсо мгновенно ответил двойной заменой, бросив в бой Ламелу и Мариано Диаса (вместо Люкебакио и Соу). Севилья фактически перестроившись на схему 4-2-4 в атаке. За смелость пришла награда – андалусийцы отквитали один гол уже на 58-й минуте.

Томиясу заблокировал кросс от Наваса, хозяева заработали угловой, а подачу с него замкнул Гудель. Неманья отклеился от Уайта и перепрыгнул Жезуса, вколотив мяч под правую штангу. 1:2!

На 64-й же минуте Диас принял диагональ от Сумаре и бахнул с левого края штрафной в перекладину – впрочем, перед этим он сыграл рукой. Еще через две минуты Мариано зацепился за скидку и пробил боковыми ножницами, однако удар заблокировали. Арсенал огрызнулся выстрелом Сака со штрафного, который кулаками парировал Нюланд.

В следующие 30 минут "канониры" все сильнее вжимались в свою штрафную. Англичане откровенно отдали инициативу. Симптоматичным стало отсутствие замены для Томиясу – он доигрывал до конца, хотя в спокойном матче японца заменили бы на Зинченко где-то после 70-й минуты. Вместо этого Микель Артета снял Эдегора, выпустив Хаверца.

Этот ход ничем не помог. Как и появление Троссара с Нкетией. В компенсированное же время даже пришлось усиливать оборону, бросая в бой Кивиора.

Севилья давила, но испанцам очень не хватало конкретики в завершающей фазе. Моменты появились только в конце встречи, когда команда начала откровенную навалу с кучей навесов. Одно из замыканий потянул Райя, другое прошло над воротами, а еще один кросс Давид неудачно выбил кулаками – мяч срикошетил в небо и приземлился за перекладиной!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Арсенала со счетом 2:1. "Канониры" набрали 6 очков и вышли в лидеры группы В. Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.