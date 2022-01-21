Арсенал получил запросы по Обамеянгу от трех топ-клубов
00:22 - Читати українською
Скандальный форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг в ближайшее время может покинуть Лондон.
ПСЖ, Милан и Ювентус интересовались у Арсенала по поводу физического состояния Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports.
Обамеянг из-за проблем с сердцем покинул Кубок Африки
32-летний габонец недавно покинул Кубок Африки из-за проблем с сердцем, так и не сыграв ни одного матча. Из-за проблем с дисциплиной Пьер-Эмерик уже больше месяца не попадает в заявку "канониров".
В нынешнем сезоне Обамеянг провел 15 матчей, в которых отличился 7-ю голами и двумя ассистами.
Ливерпуль уверенно одолел Арсенал и стал финалистом Кубка английской лиги
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