В первом поединке эти соперники расписали безголевую ничью, поэтому вся интрига сохранилась на ответный матч.

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До перерыва команды не демонстрировали яркой игры, но даже несколько эпизодов было достаточно для Ливерпуля, чтобы открыть счет. Издевательским голом отличился Диогу Жота.

Уже во второй половине матча счет заставлял "канониров" играть более открыто, что увеличило количество опасных моментов у обеих ворот. Остаться героем встречи суждено именно Жоте. Ближе к финальному свисту португальский полузащитник оформил дубль, зафиксировав окончательный счет.

Антигероем в составе Арсенала стал Томас Партей. Полузащитник вышел на замену во втором тайме и через три минуты умудрился получить две желтые карточки.

В финале Кубка английской лиги Ливерпуль встретится с "Челси" 27 февраля.

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