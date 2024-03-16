Лондонські клуби і Ман Сіті борються за чемпіонство. Челсі приймав Арсенал, маючи 3 очки переваги в турнірній таблиці.

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Стартовий свисток відклали на півгодини через курйозну причину. Головна арбітриня помітила, що Арсенал готується грати у білих гетрах, як і Челсі. Форми команд контрастні, але "канонірок" змусили виправляти амуніцію. Гостям довелося купувати у Челсі чорні гетри другого комплекту і заклеювати назву технічного спонсора!

Ймовірно, організаційні негаразди вплинули на стан Арсенала, який напускав три голи за стартові півгодини і зрештою програв 1:3. Челсі відірвався на 6 очок.

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