toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ ДИНАМО КИЕВ

"Арсенал подпишет 3-4 звездных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери

11:43 149 Читати українською
"Арсенал подпишет 3-4 звездных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери
Унаи Эмери / Independent

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери анонсировал несколько громких трансферов.

"Мы намерены создать очень хорошую команду. Для этого клуб подпишет трех-четырех классных футболистов.

"Для меня все ясно", – Эмери прокомментировал демарш Косьельни

Они могут присоединиться к нам уже в ближайшие дни. Речь идет о больших игроках, которые могут усилить состав прямо сейчас", – приводит слова Эмери The Mirror.

Напомним, что руководство "канониров" выделило на летние трансферы только 50 млн евро.

Ранее отмечалось об интересе Арсенала к герою Копа Америка-2019 Эвертона, защитнику сборной Бразилии Дани Алвеса, а также игрокам Реала Дани Себальосу и Лукасу Васкесу.

Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в Украину

blog_ava
Ребров прокомментировал победу над Лудогорцем в матче квалификации Лиги чемпионов
08:50
427
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Арсенал Арсенал Англия Унаи Эмери Унаи Эмери
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
54
мин
Кайрат Алматы
17:30
Широки Бриег
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук