"Арсенал подпишет 3-4 звездных игроков, которые мгновенно усилят команду", – Эмери

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери анонсировал несколько громких трансферов.

"Мы намерены создать очень хорошую команду. Для этого клуб подпишет трех-четырех классных футболистов.

"Для меня все ясно", – Эмери прокомментировал демарш Косьельни

Они могут присоединиться к нам уже в ближайшие дни. Речь идет о больших игроках, которые могут усилить состав прямо сейчас", – приводит слова Эмери The Mirror.

Напомним, что руководство "канониров" выделило на летние трансферы только 50 млн евро.

Ранее отмечалось об интересе Арсенала к герою Копа Америка-2019 Эвертона, защитнику сборной Бразилии Дани Алвеса, а также игрокам Реала Дани Себальосу и Лукасу Васкесу.

Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в Украину