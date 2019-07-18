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"Арсенал підпише 3-4 великих гравців, які миттєво посилять команду", – Емері

11:40 373 Читать на русском
"Арсенал підпише 3-4 великих гравців, які миттєво посилять команду", – Емері
Унаї Емері / Independent

Головний тренер Арсенала Унаї Емері анонсував кілька гучних трансферів.

"Ми маємо намір створити дуже хорошу команду. Для цього клуб підпише трьох-чотирьох класних футболістів.

"Для мене все ясно", – Емері прокоментував демарш Кошельни

Вони можуть приєднатись до нас вже в найближчі дні. Йдеться про великі гравців, які можуть підсилити склад прямо зараз", – наводить слова Емері The Mirror.

Нагадаємо, що керівництво "канонірів" виділило на літні трансфери лише 50 млн євро.

Раніше зазначалось про інтерес Арсенала до героя Копа Амеріка-2019 Евертона, захисника збірної Бразилії Дані Алвеса, а також гравців Реала Дані Себальйоса та Лукаса Васкеса.

Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в Україну

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Теги
Трансфери Англія Унаї Емері Унаї Емері Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал
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