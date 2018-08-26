Арсенал победил Карпаты во Львове – первый триумф Раванелли в УПЛ

Арсенал на выезде победил Карпаты в матче 6 тура УПЛ 2018/19, впервые в сезоне добыв 3 очка. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В рамках 6 тура Премьер-лиги Карпаты принимали аутсайдера чемпионата киевский Арсенал. После 5 туров львовяне набрали 5 пунктов, в активе подопечных Фабрицио Раванелли был лишь один балл.

Перед началом встречи болельщики и игроки минутой молчания почтили память Андрея Федецкого – отца капитана Карпат, который ушел из жизни несколько дней назад. "Львовяне" посвятили своему капитану специальный баннер, а сам Федецкий наблюдал за поединком с трибун стадиона Украина.

Поединок, который стал дебютным для Жозе Мораиша во Львове, проходил при фирменной львовской погоде – периодически зрителей и футболистов поливал дождь. Уже на 2-й минуте хозяева провели быструю атаку, которую ударом из пределов штрафной завершил Мякушко – защитники заблокировали этот выстрел. В первые минуты выделялся Марьян Швед, который раз за разом обострял ситуацию на правом фланге атаки Карпат. На 9-й минуте вингер выбегал на ворота Ситало, однако голкипер подстраховал защитников.

Карпаты владели неоспоримым преимуществом в первый отрезок встречи. Хорошему комбинационному футболу способствовало отличное состояние газона стадиона Украина – резкий контракт с ареной в Одессе, где вчера потеряло очки Динамо.

Первый опасный момент Арсенал создал на 24-й минуте. Мирошниченко сфолил буквально на линии штрафной – гости просили пенальти, однако арбитр назначил штрафной. После исполнения стандарта Кучинский отразил мяч, а следующий удар киевлян оказался неточным.

Однако уже на 27-й минуте Арсенал открыл счет – Ориховский блестяще исполнил штрафной удар, отправив мяч в верхний угол ворот Кучинского. Буквально сразу Карпаты могли сравнять счет – после подачи Шведа и рикошета гостей спас каркас ворот. Через несколько минут команды обменялись стандартами – в обоих случаях мяч попадал в стенку.

На 40-й минуте Карпаты пропустили во второй раз. После ошибки в защите львовян Гринь легко переиграл голкипера, воспользовавшись пасом Дубинчака. Арсенал впервые в сезоне забил больше одного гола за матч. Первый тайм завершился победой команды Раванелли со счетом 2:0. Гости реализовали почти все, что создали.

Второй тайм, что неудивительно, активнее начали Карпаты. На 51-й минуте Швед заработал пенальти – Дубинчак сбил хавбека в штрафной. К "отметке" подошел Карраскаль и пушечным ударом попал в перекладину. Однако через несколько минут львовяне достигли своего – Эрбес реализовал выход один на один, элегантно переиграв голкипера.

Арсенал ответил опасным ударом Ориховского со стандарта, однако на этот раз Кучинский выиграл дуэль у соперника. Через несколько мгновений голкипер "львов" ошибся на выходе, но здесь уже своего вратаря подстраховали защитники Карпат, выбив мяч. А вот Карпаты в следующей атаке обязаны были забивать – Варгас не реализовал убийственный момент, пробив прямо в Ситало.

Карпаты ощутимо прибавили – на 78-й минуте мяч после удара Гуцуляка попал в сетку с внешней стороны. На 85-й минуте гости остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Пирис. Арсенал сразу отошел назад и сумел удержать победный результат, несмотря на добавленные арбитром 5 минут.

В итоге Арсенал одержал победу, которая стала для команды Раванелли первой в нынешнем чемпионате Украины. Несмотря на это, киевляне продолжают замыкать турнирную таблицу с 4-мя очками. Карпаты опустились на 10 место, имея в активе 5 очков.

УПЛ, 6 тур

Карпаты – Арсенал-Киев – 1:2

Голы: Эрбес, 55 – Ориховский, 27, Гринь, 40

Нереализованный пенальти: Карраскаль, 52

Удаление: Пирис, 85