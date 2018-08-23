Умер Андрей Федецкий – отец капитана Карпат

Сегодня на 61-м году жизни ушел из жизни Андрей Стефанович Федецкий – один из лучших бомбардиров в истории луцкой Волыни и отец капитана львовских Карпат Артема Федецкого.

Умер отец капитана Карпат Артема Федецкого. Сердце Андрея Федецкого остановилось на 61-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт Карпат.

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Лишь 5 августа бывший футболист Волыни отпраздновал свое 60-летие. В своей карьере Андрей Федецкий забил 91 гол в составе Волыни и делит первое место с Владимиром Диким.

Прощание состоится сегодня вечером в Луцке.

"Футбол 24" выражает глубокие соболезнования всем родным и близким Андрея Стефановича Федецкого.