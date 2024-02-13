Микелю Артете очень нужен игрок на фланг атаки. Очередным кандидатом стал японец Каору Митома, сообщает TEAMtalk. Трансфер звезды команды Роберто Де Дзерби оценивают в 60 млн евро.

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Следует заметить, что у Арсенала проблемы с левым вингером уже больше года. Лондонцы очень хотели подписать Михаила Мудрика, но Челси дал Шахтеру больше денег. Тогда Микель Артета ограничился сравнительно бюджетным приглашением Леандро Троссара (за 24 млн евро), но ситуация снова требует выходить на рынок.

Заметим, что Каору Митома в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Японец давно находится в списках трансферных целей не только Арсенала, но и Ман Юнайтед и Ливерпуля.

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