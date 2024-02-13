Мікелю Артеті дуже потрібен гравець на фланг атаки. Черговим кандидатом став японець Каору Мітома, повідомляє TEAMtalk. Трансфер зірки команди Роберто Де Дзербі оцінюють у 60 мільйонів євро.

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Слід зауважити, що Арсенал шукає нового лівого вінгера уже понад рік. Лондонці дуже хотіли підписати Михайла Мудрика, але Челсі дав Шахтарю більше грошей. Тоді Мікель Артета обмежився порівняно бюджетним запрошенням Леандро Троссара (за 24 млн євро), але зараз знову просить керівництво виходити на ринок.

Зауважимо, що Каору Мітома в нинішньому сезоні АПЛ зіграв 18 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Японець давно перебуває у списках трансферних цілей не лише Арсенала, а й Ман Юнайтед і Ліверпуля.

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