Главный тренер Арсенала Микель Артета уже планирует изменения в составе команды на предстоящее лето.

Скауты Арсенала просматривали игру вингера Атлетика Нико Уильямса, сообщает Daily Mirror. Вингер сборной Испании будет непростым подписанием, ведь баски не готовы отпускать его по дешевке. Конкуренцию придется выдержать с Реалом, Ливерпулем и Астон Виллой.

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Уильямса рассматривают заменой Букайо Сака, который остается безальтернативным на правом фланге. Также Арсенал хотел бы усилить линию нападения форвардом Брентфорда Айвеном Тоуни, а в полузащиту рассматривают Мартина Субименди.

"Канониры" конечно же готовы и продавать. Так, Эдди Нкетия, Томас Партей и Эмиль Смит-Роу могут уйти из клуба. Интересно, что только Нкетия регулярно играет в этом сезоне – 29 матчей, 6 голов и 5 ассистов.

Напомним, что Арсенал занимает третье место в чемпионате Англии с 49 очками – Манчестер Сити благодаря победе над Эвертоном оторвался от "канониров" и возглавил турнирную таблицу. Лондонцам же еще предстоит сыграть матч 24-го тура против Вест Хэма.

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