Полузащитник Вест Хэма Джесси Лингард, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Арсенал планирует приобрести хавбека у Манчестер Юнайтед будущим летом, испортив планы Вест Хэма, сообщает Daily Star.

Вест Хэм готов выкупить Лингарда – придется серьезно тратиться

Отмечается, что "канониры" намерены арендовать Лингарда еще в январе 2021 года, однако игрок выбрал "молотков". Впрочем, Арсенал вмешается в борьбу за трансфер Джесси, поскольку Вест Хэм не имеет первоочередного права выкупа. Манчестер Юнайтед уже повесил на своего игрока ценник в размере 30 млн фунтов стерлингов.

В составе Вест Хэма Джесси провел 11 матчей в текущем сезоне, отметившись 6 голами и 4 ассистами. Интересно, что в составе Манчестер Юнайтед Лингард имел затяжной серию без результативных действий, из-за чего он потерял доверие Уле Гуннара Сульшера.

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