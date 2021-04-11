Півзахисник Вест Хема Джессі Лінгард, права на якого належать Манчестер Юнайтед, може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Арсенал планує придбати хавбека у Манчестер Юнайтед майбутнім літом, зіпсувавши плани Вест Хема, повідомляє Daily Star.

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Зазначається, що "каноніри" мали намір орендувати Лінгарда ще у січні 2021 року, проте гравець обрав "молотків". Втім, Арсенал втрутиться у боротьбу за трансфер Джессі, оскільки Вест Хем не має першочергового права викупу. Манчестер Юнайтед вже повісив на свого гравця цінник у розмірі 30 млн фунтів стерлінгів.

У складі Вест Хема Джессі провів 11 матчів у поточному сезоні, відзначившись 6 голами та 4 асистами. Цікаво, що у складі Манчестер Юнайтед Лінгард мав затяжну серію без результативних дій, через що він втратив довіру Уле Гуннара Сульшера.

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