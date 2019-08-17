Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

Ливерпуль на выезде минимально переиграл Саутгемптон в рамках 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Саутгемптон – Ливерпуль.

Ливерпуль на выезде без особых проблем обыграл Саутгемптон. В конце первого тайма Мане получил мяч от Милнера и красивым ударом в дальнюю девятку открыл счет. Садио принял участие и во втором взятии ворот, отдав голевую передачу на Фирмино, а Роберто хитрым ударом удвоил преимущество мерсисайдцев. Однако сухими свои ворота "красные" оставить не смогли, Адриан вместо простого выноса отдал на Ингза, который сократил отставание.

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Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 6 очков и вместе с Арсеналом возглавляет турнирную таблицу, Саутгемптон с 0 пунктов остался на 18 позиции.