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Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

19:10 39 Читати українською
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча / твиттер ФК Ливерпуль

Ливерпуль на выезде минимально переиграл Саутгемптон в рамках 2-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Саутгемптон – Ливерпуль.

83’ Денни Ингз
 
Садио Мане 45+1’
Роберто Фирмино 71’
45+1’ Садио Мане
71’ Роберто Фирмино
83’ Денни Ингз

Ливерпуль на выезде без особых проблем обыграл Саутгемптон. В конце первого тайма Мане получил мяч от Милнера и красивым ударом в дальнюю девятку открыл счет. Садио принял участие и во втором взятии ворот, отдав голевую передачу на Фирмино, а Роберто хитрым ударом удвоил преимущество мерсисайдцев. Однако сухими свои ворота "красные" оставить не смогли, Адриан вместо простого выноса отдал на Ингза, который сократил отставание.

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Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 6 очков и вместе с Арсеналом возглавляет турнирную таблицу, Саутгемптон с 0 пунктов остался на 18 позиции.

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