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Арсенал переграв Бернлі в стартовому матчі суботи в АПЛ

16:23 146 Читать на русском
Арсенал переграв Бернлі в стартовому матчі суботи в АПЛ
Обамеянг забиває Бернлі / офіційний сайт АПЛ

Закінчився перший поєдинок у 2-му турі англійської Прем'єр-ліги – лондонський Арсенал переграв Бернлі на власному полі.

13’ Александр Ляказетт
64’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Ешлі Барнс 43’
13’ Александр Ляказетт
43’ Ешлі Барнс
64’ П'єр-Емерік Обамеянг

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур, матчі суботи

Арсенал – Бернлі – 2:1

Голи: Ляказетт, 13, Обамеянг, 64 – Барнс, 43

Астон Вілла – Борнмут – розпочнеться о 17:00

Брайтон – Вест Хем – розпочнеться о 17:00

Евертон – Уотфорд – розпочнеться о 17:00

Норвіч – Ньюкасл – розпочнеться о 17:00

Саутгемптон – Ліверпуль – розпочнеться о 17:00

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"Каноніри" зуміли забити швидкий гол у ворота Бернлі: Себальйос подав кутовий, а Ляказетт на куті воротарського майданчика прийняв м'яв, протиснув двох оборонців і в падінні пробив у ближній кут воріт Поупа. Гості відігралися перед перервою, коли Давід Луїс проґавив діагональну передачу й дозволив Барнсу вискочити віч-на-віч із Лєно – 1:1! У другому таймі Арсенал в обороні зіграв надійніше, а в атаці вкотре довів своє лідерство Обамеянг. П'єр-Емерік на 64-й хвилині отримав пас від Себальйоса, наблизився до воріт і з лінії штрафного класно поклав у кут, забезпечивши другу перемогу лондонців у двох турах. Натомість Бернлі, хоч і програв сьогодні, та довів, що буде серйозним опонентом для грандів у цьому сезоні.

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Бернлі Бернлі Арсенал - Бернлі Арсенал Арсенал Англія
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