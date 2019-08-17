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Вест Хэм упустил победу над Брайтоном – Ярмоленко сыграл в матче АПЛ впервые за 10 месяцев

19:02 185 Читати українською
Вест Хэм упустил победу над Брайтоном – Ярмоленко сыграл в матче АПЛ впервые за 10 месяцев
Брайтон – Вест Хэм: счет и обзор матча, в котором Ярмоленко впервые за 10 месяцев сыграл в АПЛ (17 августа 2019)
Тарас Котив Тарас Котив

Брайтон и Вест Хэм разошлись миром со счетом 1:1 во 2-м туре чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко вышел после перерыва. Счет и обзор матча АПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

65’ Леандро Троссар
 
Хавьер Чичарито 62’
62’ Хавьер Чичарито
65’ Леандро Троссар

После домашнего погрома от Манчестер Сити (0:5) Манель Пеллегрини сделал сразу 5 изменений в стартовом составе и еще больше в заявке. В частности, впервые в сезоне и за почти 10 месяцев хотя бы в запас на официальный матч попал Андрей Ярмоленко. Также чилийский наставник выпустил Масуаку, Огбонну, Снодграсса, Форналса и Чичарито в основе вместо Крессуэлла, Бальбуэны, Антонио, Андерсона и Алле. Последние двое, которых считали железными игроками основы, были фундаментом атаки как минимум в межсезонье. При отсутствии Антонио и Фелипе экс-динамовец оказался в запасе, но это явно не может радовать.

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В первые 25 минут на поле был только Брайтон. Хотя Вест Хэм и контролировал мяч более 50%, на даже нанести один удар лондонцы не удосужились. После 20-й хозяева начали доминировать. Сначала Фабиянски потянул 2 дальних удара Даффи и Марча, а на 27-й экс-партнер Малиновского по Генку прошил польского вратаря. Подача штрафного с центра поля, один центрбэк Брайтона отборолся, другой навесил, а первым на подборе оказался 20-миллионный новичок Троссар, который эффектно положил с лету. Впрочем благодаря VAR судья Тейлор гол отменил – едва заметный на первый взгляд, офсайд решил судьбу эпизода.

Брайтон – Вест Хэм – 1:1 – видео голов и обзор матча

За весь тайм Вест Хэм сподобился только на 2 не слишком точных удара. На правом фланге Ярмоленко вышел Роберт Снодграсс, который отметился лишь 2-мя выигранными дуэлями на втором этаже, а также выполнил по одному перехвату и прострелу. Шотландец – лидер "молотов" по потерям (до 4) и удачным подкатам (3). Снодди выиграл 7 единоборств из 13-и – лучший у гостей по обоим показателям. Словом, неважно с креативом, получше в отборе. В перерыве Пеллегрини выпустил Антонио, способного сыграть на правом фланге, вместо центрхава Уилшера. В свою очередь Снодграсс перешел в центр, а Форналс – направо.

Команда Ярмоленко открыла счет своим первым ударом в створ ворот. Лансини на 62-й классно разобрался на левом фланге и выдал своевременный разрезной пас. Чичарито же избежал офсайдной ловушки и прошил Райана, который сумел задеть снаряд перчатками, но тот проскочил в сетку. Брайтон мгновенно ответил. Троссар и Данк заставили Фабиаснски полетать за мячом. Экс-лидер Генка, собственно, и сравнял. Диоп завозился перед своей штрафной, Мюррей перехватил, а Троссар с границы штрафной просто повторил то, что десятки раз делал в Бельгии.

Ярмоленко вышел на 76-й, заменив не слишком заметного Форналса. Украинец сразу вступил в игру, проиграв 3 подряд единоборства и начал удачно комбинировать с партнерами (все его 3 пасы находили адресата). Также Андрей забрался в офсайд, но в целом был далек от того, чтобы отличиться качественными действиями в атакующей зоне. Зато у Вест Хэма второй гол едва не сделал тот же Лансини, прошедший нескольких соперников и отдавший на Снодграсса, который обыграл еще одного игрока и пробил во вратаря. В конце встречи еще и Антонио промазал ударом с нескольких метров.

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