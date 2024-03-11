Накануне встречи с Порту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов полузащитник Арсенала Мохамед Элнени опубликовал в Твиттере фотографию момента открытия молитвенной комнаты для игроков на "Эмирейтс". Событие состоялось ещё в пятницу, но египтянин сообщил об этом только сейчас.

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"Я очень горжусь тем, что открыл молитвенную комнату для игроков "Эмирейтс". Наличие места для размышлений и молитв изменит жизнь будущих игроков Арсенала. Я очень благодарен команде и всем, кто причастен к этому событию", – отметил хавбек.

Ответный матч между Арсеналом и Порту состоится во вторник, 12 марта. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. В первой игре "драконы" обыграли лондонцев со счётом 1:0.

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