Напередодні зустрічі з Порту в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів півзахисник Арсенала Мохамед Елнені опублікував у Твіттері фотографію моменту відкриття молитовної кімнати для гравців на "Емірейтс". Подія відбулася ще в п'ятницю, але єгиптянин повідомив про це тільки зараз.

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"Я дуже пишаюся тим, що відкрив молитовну кімнату для гравців "Емірейтс". Наявність місця для роздумів і молитов змінить життя майбутніх гравців Арсенала. Я дуже вдячний команді та всім, хто причетний до цієї події", – зазначив хавбек.

Матч-відповідь між Арсеналом і Порту відбудеться у вівторок, 12 березня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом. У першій грі "дракони" обіграли лондонців із рахунком 1:0.

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