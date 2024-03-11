Мартинелли пропустит матч с Порту из-за травмы стопы, информирует The Athletic. 22-летний форвард получил повреждение во время матча "канониров" с Шеффилд Юнайтед (5:0) и на 64-й минуте не смог покинуть поле самостоятельно– он опирался на физиотерапевтов клуба.

Возвращение Зинченко и привоз Рэмсдейла в видеообзоре матча Арсенал – Брентфорд – 2:1

Сообщается, что Габриэл отсутствовал не только в заявке на игру с Брентфордом (2:1), но и на сегодняшней тренировке перед матчем с Порту, несмотря на заявление главного тренера Арсенала Микеля Артеры об уверенности в том, что бразилец будет готов к этой игре. Позже Мартинелли был замечен на территории стадиона "Эмирейтс" на костылях. "У Мартинелли и Саки были небольшие проблемы. Мы уверены, что они смогут стать частью нашей команды во вторник. Посмотрим, как они себя будут чувствовать", – отметил тренер.

Матч Арсенал – Порту состоится во вторник, 12 марта. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Первый матч завершился победой "драконов" со счётом 1:0.

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