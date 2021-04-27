"В последние дни мы заметили спекуляции в СМИ о потенциальной заявке на покупку контрольного пакета акций ФК Арсенал. Мы на 100 процентов остаемся верными Арсеналу и не продаем никакой доли в клубе. Мы не получали никаких предложений и не будем принимать никакие из них.

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Мы ставим своей целью в Арсенале развитие клуба, чтобы он в ближайшем будущем мог выиграть самые великие трофеи, и мы по-прежнему сосредоточены на повышении нашей конкурентоспособности на поле для достижения этой цели", – цитирует заявление боссов клуба Sky Sports.

Недавно фаны Арсенала вышли на протест против владельцев клуба из-за причастности лондонцев к скандальной Суперлиге. После 33-х туров АПЛ Арсенал расположился на 10-й строчке.

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