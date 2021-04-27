"Останніми днями ми помітили спекуляції в ЗМІ щодо потенційної заявки на покупку контрольного пакету акцій ФК Арсенал. Ми на 100 відсотків залишаємося вірними Арсеналу і не продаємо ніякої частки в клубі. Ми не отримували ніяких пропозицій і не будемо приймати жодні з них.

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Ми ставимо собі за мету в Арсеналі розвиток клубу, щоб він в найближчому майбутньому міг виграти найбільші трофеї, і ми як і раніше зосереджені на підвищенні нашої конкурентоспроможності на полі для досягнення цієї мети", – цитує заяву босів клубу Sky Sports.

Нещодавно фани Арсенала вийшли на протест проти власників клубу через причетність лондонців до скандальної Суперліги. Після 33-х турів АПЛ Арсенал розташувався на 10-й сходинці.

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