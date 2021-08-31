Вингер лондонского Арсенала Райсс Нельсон в поисках стабильной игровой практики перебрался в Эредивизи, где будет защищать цвета роттердамского Фейеноорда.

Воспитанник "канониров" отные будет выступать за роттердамцев, сообщает официальный сайт клуба.

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Фейеноорд арендовал Нельсона на сезон 2021/22. На берегах Северного моря вингер будет выступать под 14-м номером. Нельсон стал альтернативой после провала с подписанием вундеркинда МЮ Диалло. Он уже имеет опыт выступлений в аренде – сезон 2018/19 англичанин провел в немецком Хоффенхайме.

К слову, в нынешней кампании Райсс Нельсон провел 1 матч в АПЛ.

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