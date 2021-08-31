Вінгер лондонського Арсенала Райсс Нельсон у пошуках стабільної ігрової практики перебрався до Ередивізі, де захищатиме кольори роттердамського Фейєнорда.

Вихованець "канонірів" відтепер виступатиме за роттердамців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фейєнорд орендував Нельсона на сезон 2021/22. На берегах Північного моря вінгер виступатиме під 14-м номером. Нельсон став альтернативою після провалу з підписанням вундеркінда МЮ Діалло. Він вже має досвід виступів в оренді – сезон 2018/19 англієць провів у німецькому Хоффенхаймі.

До слова, в нинішній кампанії Райсс Нельсон провів 1 матч в АПЛ.

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