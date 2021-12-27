Швейцарский специалист Кристиан Гросс будет спасать Шальке от вылета из Бундеслиги.

Всего 10 дней назад "Кнаппен" уволили Мануэля Баума, который в сентябре заменил Давида Вагнера. Контракт с Кристианом Гроссом рассчитан до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт Шальке.

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Добавим, что в течение тренерской карьеры 66-летний швейцарец успел поработать в Базеле, Янг Бойз, Тоттенхэме, Штутгарте и других клубах. Последние шесть лет провел в арабских странах, возглавляя Аль-Ахли и Замалек.

Напомним, Шальке с 4 очками находится на дне турнирной таблицы Бундеслиги. Гельзенкирхенцы не могут выиграть в 29 матчах чемпионата подряд. Следующий матч команда проведёт 2 января против Герты.

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