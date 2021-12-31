Боснієць вирішив повернутися у Шальке, за який проведе другу половину нинішнього сезону на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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До слова, Колашинац вже виступав за гельзенкірхенців перед тим, як перебратися в Арсенал у 2017 році. Шальке зараз справді потребує підсилення, адже міцно засів на дні турнірної таблиці. Ба більше, "кнаппен" не можуть перемогти вже протягом 29 матчів поспіль.

Додамо, що у нинішньому сезоні 27-річний захисник втратив довіру Мікеля Артети. Колашинац провів за Арсенал 9 матчів, з яких лише один в рамках АПЛ.

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