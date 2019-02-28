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Арсенал визначився з заміною Чеху

14:22 711 Читать на русском
Арсенал визначився з заміною Чеху
Петр Чех / соцмережі

Стало відомо, ким Арсенал замінить голкіпера Петра Чеха.

Арсенал визначився із резервним голкіпером на сезон 2019/20. За інформацією The Sun, альтернативою Бернду Лєно стане Еміліано Мартінес.

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26-річний воротар належить "канонірам", а нині виступає на правах оренди в команді Чемпіоншипу Редінг.

Нагадаємо, по завершенні поточного сезону Петр Чех офіційно завершить професіональну кар'єру.

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