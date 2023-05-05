Микель Артета продемонстрировал, что способен побороться за титул чемпиона АПЛ. Клуб хочет отплатить своему тренеру за хорошую работу, купив необходимых игроков.

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По информации Independent, лондонцы решили предстоящим летом потратить на трансферы более 150 миллионов фунтов. Сумма будет расти в зависимости от продаж ненужных игроков.

Что касается усиления, то главной целью Микеля Артеты остается покупка центрального полузащитника. Приоритетом стал капитан Вест Хэма Деклан Райс. Также наставник Арсенала хочет подписать хорошего центрбека и центрфорварда. На этих позициях команде не хватает глубины.

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