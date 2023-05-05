Мікель Артета продемонстрував, що здатен поборотися за титул чемпіона АПЛ. Клуб хоче відплатити своєму тренеру за хорошу роботу, купивши необхідних гравців.

Зінченко оцінив шанси Арсенала на титул АПЛ після перемоги над Челсі

За інформацією Independent, лондонці вирішили майбутнім літом витратити на трансфери понад 150 мільйонів фунтів. Сума буде зростати, залежно від продажів непотрібних гравців.

Що ж стосується підсилення, то головною ціллю Мікеля Артети залишається покупка центрального півзахисника. Пріоритетом став капітан Вест Хема Деклан Райс. Також наставник Арсенала хоче підписати хорошого центрбека і центрфорварда. На цих позиціях у команди не вистачає глибини.

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар