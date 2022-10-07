Арсенал заинтересовался форвардом Брюгге Ферраном Жутглой, сообщает журналист Экрем Конур.

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Скауты лондонцев присутствовали на поединке Брюгге – Атлетико и наблюдали за испанским форвардом, который забил и отдал результативную передачу, чем помог бельгийцам отпраздновать победу со счетом 2:0.

Добавим, что Жутгла только этим летом перебрался в Бельгию из Барселоны. Ферран сыграл за Брюгге в 14 матчах этого сезона во всех турнирах, записав в свой актив 8 голов и 5 ассистов. Именно испанец является одной из причин, почему Роман Яремчук после своего трансфера к "сине-черным" так и не закрепился в стартовом составе.

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