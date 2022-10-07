"Каждый год мы были немного лучше в некоторых аспектах, но это всего восемь игр сезона Премьер-лиги. Важно, что и в АПЛ, и в Лиге чемпионов мы сейчас на вожделенной позиции. Нам осталось одержать одну победу, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. Ман Сити придется бороться, скорее всего, с дортмундской Боруссией за первое место в группе.

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И в Премьер-лиге это есть. Мы не можем забывать одну вещь, дамы и господа, есть одна команда, которая была лучше нас. Это реальность. На самом деле Арсенал пока был лучше нас. Мы пока не лидер лиги, но важно быть там и пытаться бороться", – приводит слова Гвардиолы Goal.

Добавим, что сейчас Арсенал возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко после 8 туров. Манчестер Сити сейчас второй с 20 пунктами.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ