Арсенал зацікавився форвардом Брюгге Ферраном Жутглою, повідомляє журналіст Екрем Конур.

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Скаути лондонців були присутні на поєдинку Брюгге – Атлетіко та спостерігали за іспанським форвардом, який забив та віддав результативну передачу, допомігши бельгійцям відсвяткувати перемогу з рахунком 2:0.

Додамо, що Жутгла лише цього літа перебрався до Бельгії з Барселони. Ферран зіграв за Брюгге в 14 матчах цього сезону у всіх турнірах, записавши до свого активу 8 голів та 5 асистів. Саме іспанець є однією з причин, чому Роман Яремчук після свого трансферу до "синьо-чорних" так і не закріпився в стартовому складі.

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