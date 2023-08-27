Реал Сосьедад официально объявил об аренде 26-летнего шотландца на сезон 2023/24.

Грубая ошибка Сака и первая потеря очков Зинченко и Ко в видеообзоре матча Арсенал – Фулхэм – 2:2

4 года назад Арсенал отдал Селтику за Тирни 27 млн евро. Левый защитник подавал большие надежды, но регулярные травмы остановили прогресс. Приход Александра Зинченко окончательно добил перспективы шотландца на Эмирейтс. В прошлом сезоне он провел 27 матчей, в основном выходил на замены (в общей сложности около 1500 минут) и оформил 1 гол+2 ассиста.

Напомним, Реал Сосьедад будет выступать в группе ЛЧ, поскольку прошлый розыгрыш Ла Лиги завершил четвертым.

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