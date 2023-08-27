Реал Сосьєдад офіційно оголосив про оренду 26-річного шотландця на сезон 2023/24.

Груба помилка Сака та перша втрата очок Зінченка і Ко у відеоогляді матчу Арсенал – Фулхем – 2:2

4 роки тому Арсенал віддав Селтіку за Тірні 27 млн євро. Лівий захисник подавав великі надії, але регулярні травми зупинили прогрес. Прихід Олександра Зінченка остаточно добив перспективи шотландця на Емірейтс. У минулому сезоні він провів 27 матчів, здебільшого виходив на заміни (загалом близько 1500 хвилин) і оформив 1 гол+2 асисти.

Нагадаємо, Реал Сосьєдад виступатиме в групі ЛЧ, оскільки минулий розіграш Ла Ліги завершив четвертим.

Арсенал у більшості втратив перемогу над Фулхемом – повноцінне повернення Зінченка, джокери Артети без підтримки