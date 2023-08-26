Арсенал встречался с Фулхэмом в матче 3-го тура АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Канониры" впервые потеряли очки в АПЛ. Уже на первой минуте встречи Арсенал пропустил гол в свои ворота после неудачной игры Сака. Долгое время лондонцам не удавалось отличиться несмотря на то, что команда Артеты создала большое количество моментов. Забить удалось только в конце встречи. Сака и Нкетиа записали в свой актив по голу, впрочем, удержать победный результат не удалось. К слову, украинец Александр Зинченко появился на поле на 56 минуте.

Арсенал в большинстве упустил победу над Фулхэмом – полноценное возвращение Зинченко, джокеры Артеты без поддержки

Арсенал занимает второе место, имея в своем активе семь баллов после трех туров. Фулхэм с четырьмя очками находится на 11 месте.