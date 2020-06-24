Арсенал официально договорился о новых соглашениях четырех игроков

Арсенал выполнил серьезную работу для сохранения действующего состава до конца сезона.

Лондонцы на своем официальном сайте сообщили о договоренности с Седриком Соарешем, Пабло Мари, Давидом Луисом и Дани Себальосом.

Арсенал может экстренно подписать Харта

Зимой Арсенал арендовал Соареша из Саутгемптона до конца сезона. Португалец сразу травмировался и не успел сыграть ни одного матча за "канониров". Его контракт со "святыми" уже завершился, поэтому лондонцы подписали его на постоянной основе без компенсации. А вот для выкупа Пабло Мари пришлось заплатить 10 млн фунтов Фламенго.

Себальос также играл в аренде, и Реал согласился оставить хавбека в Арсенале до конца текущей кампании. Четвертым стал Давид Луис – бразилец проводит откровенно неудачный сезон на Эмирейтс, но "канониры" решили сохранить его еще на год.

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