toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ БАРСЕЛОНА

Арсенал официально договорился о новых соглашениях четырех игроков

11:14 - Читати українською
Арсенал официально договорился о новых соглашениях четырех игроков
Мари и Луис / Getty Images

Арсенал выполнил серьезную работу для сохранения действующего состава до конца сезона.

Лондонцы на своем официальном сайте сообщили о договоренности с Седриком Соарешем, Пабло Мари, Давидом Луисом и Дани Себальосом.

Арсенал может экстренно подписать Харта

Зимой Арсенал арендовал Соареша из Саутгемптона до конца сезона. Португалец сразу травмировался и не успел сыграть ни одного матча за "канониров". Его контракт со "святыми" уже завершился, поэтому лондонцы подписали его на постоянной основе без компенсации. А вот для выкупа Пабло Мари пришлось заплатить 10 млн фунтов Фламенго.

Себальос также играл в аренде, и Реал согласился оставить хавбека в Арсенале до конца текущей кампании. Четвертым стал Давид Луис – бразилец проводит откровенно неудачный сезон на Эмирейтс, но "канониры" решили сохранить его еще на год.

Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафону

blog_ava
Умер Юрий Дячук-Ставицкий – легенда Карпат боролся с тяжелой болезнью
09:11
328
Теги
Англия Арсенал Арсенал Давид Давид Луис Седрик Седрик Соареш Пабло Пабло Мари Дани Дани Себальос
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
8
мин
Кремень
18:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук