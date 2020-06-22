Арсенал может экстренно подписать Харта

Лондонский Арсенал нашел неожиданную замену основному голкиперу Бернду Лен, получившему тяжелую травму в матче против Брайтона. На Эмирейтс может перебраться вратарь Бернли Джо Харт.

"Канониры" взвешивают идею срочного подписания экс-голкипера сборной Англии, утверждает Express.

Дуэт экс-игроков сборной Англии покинет Бернли, – Daily Mail

Основной страж ворот Арсенала Бернд Лено получил ужасную травму после столкновения с форвардом Брайтона Нилом Мопеем. Предварительно немец вывихнул колено. О сроках восстановления Лено пока ничего неизвестно. Однако, вполне вероятно, что он не сыграет не только до конца сезона, но и вообще в 2020 году.

Наставник лондонцев Микель Артета хочет подстраховаться и подписать еще одного опытного вратаря. Им может оказаться резервист Бернли Джо Харт, который проиграл конкуренцию за место в основе "бордовых" и собирается покинуть Тёрф Мур 30 июня в статусе свободного агента. Регламентом АПЛ предусмотрены экстренные трансферы в случае серьезных травм голкиперов.

В нынешнем сезоне Джо Харт провел только 3 матча во всех турнирах, в которых пропустил 7 мячей. Ранее он защищал цвета Вест Хэма, Торино, Манчестер Сити и ряда других английских команд.

Кристал Пэлас переиграл Борнмут, Брайтон вырвал победу над Арсеналом, Лестер сыграл вничью с Уотфордом: 30-й тур АПЛ